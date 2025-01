Atletica, Bruni seconda nell'asta donne di Bordeaux con 4,56

Roberta Bruni, primatista italiana del salto con l'asta femminile con 4.73, ha chiuso al secondo posto con la misura di 4.56 superata al primo tentativo, la gara disputata questa sera nel meeting di Bordeaux in Francia, valido quale prova bronze del world athletics indoor tour, riscattandosi subito rispetto all’esordio dello scorso fine settimana, quando aveva chiuso senza risultato a Saragozza con tre nulli ai 4,31 di ingresso. La saltatrice azzurra è entrata in gara a 4,26 e superato poi 4,36 al secondo tentativo, 4,46 alla prima per poi passare alla miglior quota della serata, prima di chiudere la competizione con tre errori a 4,66. Nella gara vinta dalla francese Marie-Julie Bonnin con 4,66, terza posizione con 4,26 per un’altra azzurra, Sonia Malavisi e sesta per Maria Roberta Gherca con 4.16, mentre tra gli uomini è ottavo Simone Bertelli con 5,33.