Atletica, Bruni seconda con 4,56 nell'asta femminile di Rouen

Roberta Bruni, primatista italiana del salto con l'asta, ha ottenuto la seconda posizione con 4,56 nel Perche Elite Tour Rouen, meeting Silver del Continental Tour Gold disputato questa sera nella Complexe Kindarena della città francese, mentre l'altra azzurra Elisa Molinarolo si è piazzata in quarta posizione con la misura di 4.46, nella gara vinta dalla slovena Tina Sutey con 4.66 superato al secondo tentativo, con al terzo posto la belga Elien Vekemans a 4.56 ma superato alla terza. Per la detentrice del record nazionale con 4.73, una sequenza fatta di 4.26 e 4.36 superati alla prima, 4.46 alla seconda, 4.56 ancora alla prima e poi tre errori alla quota di 4.61, chiudendo alla fine con l'identico risultato sia a livello di piazzamento che di quota ottenuto il 18 gennaio scorso a Bordeaux sempre in Francia.