Atletica, Bellò e Barontini fuori dalla squadra azzurra che partirà domani per gli Euroindoor di Apeldoorn

Elena Bellò e Simone Barontini, specialisti degli 800 metri, hanno deciso di non rispondere alla convocazione per gli europei al coperto che si disputeranno dal 6 al 9 marzo prossimo nella città di Apeldoorn, per cui la squadra italiana che partirà in volo domani alla volta dei Paesi Bassi sarà composta da 37 atleti, 19 uomini e 18 donne. La rinuncia dei due mezzofondisti è maturata a causa delle loro condizioni di forma, ritenute dai propri staff tecnici non ideali per onorare al meglio la maglia azzurra.