Atletica: Battocletti vince i 1500 a Rovereto e sfiora record italiano

Il Golden Gala Pietro Mennea è sempre più vicino e Nadia Battocletti è al top. A Rovereto, nel Palio Città della Quercia, si migliora fino a 3'58"15 nei 1500 metri, a soli quattro centesimi dal record italiano di Sinta Vissa della passata stagione. Venerdì sera all'Olimpico, la trentina delle Fiamme Azzurre sarà protagonista di un 5000 da sogno con la campionessa olimpica Beatrice Chebet (Kenya) e la primatista del mondo Gudaf Tsegay (Etiopia), un appuntamento alla quale si presenta in una condizione già decisamente favorevole, come dimostrato anche stasera: "Sì, sono mancati soltanto quattro centesimi al record, ma non ci stavo pensando affatto - racconta Nadia - Sono felice della prestazione di fronte a un tifo strabiliante. Tra qualche giorno c'è il Golden Gala, è la gara a cui sto pensando da più tempo. Roma mi ricorda bellissime emozioni dell'anno scorso: gli Europei a giugno, poi il Golden a fine agosto. Ho visto la startlist dei 5000 ed è davvero qualificata: come sempre darò il massimo e mi spingerò oltre i miei limiti". Battocletti attende l'ultimo giro per mettere la freccia nei confronti dell'australiana Linden Hall (3'58"70) e quando parte ai -300 è inarrestabile, sembra volare. Alleggerito di oltre un secondo il personale che aveva realizzato proprio al Golden Gala 2024 (3'59"19) in una specialità che non ha frequentato spesso.