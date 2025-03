Atlete 'velate' nello sport, dissensi nel governo francese

Il ministro della Giustizia francese, Gérald Darmanin, ha affermato oggi la necessità di vietare alle atlete di indossare il velo islamico nello sport e si è "rammaricato" per la posizione della collega ministra dello Sport, Marie Barsacq, che ha espresso riserve sul testo votato a febbraio in Senato sull'argomento. "Bisogna vietare il velo nelle competizioni sportive, è evidente", ha dichiarato Darmanin a TF1 - mi dispiace che la ministra dello Sporto e quella dell'Educazione nazionale non sostengano più questa autorità repubblicana, come è sempre stato fatto in Francia". La ministra Barsqcq ha - a più riprese - espresso riserve sul testo votato dal Senato, ed ha ottenuto ora l'appoggio della collega dell'Educazione nazionale, Elisabeth Borne. Quest'ultima, intervistata da France Info, ha detto che "la responsabilità di definire i regolamenti interni è delle federazioni".