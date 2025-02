Arriva il patrocinio del Vaticano alla Run Rome The Marathon per il Giubileo

La maratona di Roma che compie trent'anni mentre Roma vive il Giubileo che porterà a Roma milioni di persone in pellegrinaggio. Sono attese 30mila persone a correre la "Run Rome The Marathon" domenica 16 marzo, oltre a diverse migliaia che parteciperanno in contemporanea alla staffetta solidale Run4Rome. Nel giorno di vigilia sabato 15 marzo in programma anche la stracittadina Fun Run. Il pro-prefetto del Dicastero, mons. Rino Fisichella, ha concesso a "Run Rome The Marathon" il patrocinio ufficiale del Dicastero per l'Evangelizzazione. "Sono contento di questa collaborazione con Run Rome The Marathon per il Giubileo - ha sottolineato mons. Rino Fisichella, incaricato dell'organizzazione dell'Anno santo 2025 - Gli atleti, giovani e adulti, che correranno la maratona lungo via della Conciliazione, il prossimo marzo, potranno godere di una bellezza unica e la bellezza è di certo una via preferenziale per fare esperienza di Dio. Correndo per le vie della città eterna potranno rendere ancora più suggestiva la bellezza di Roma". I maratoneti, provenienti da 110 nazioni del mondo, potranno godere al 16esimo chilometro della gara, dell'importante e suggestivo passaggio in via della Conciliazione, in piazza Papa Pio XII e Largo del Colonnato, il tutto emozionandosi guardando la Basilica di San Pietro proprio davanti agli occhi.