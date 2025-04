Arrampicata: Coppa Europa; argento per l'azzurra Giacani

La grazia e la sfrontatezza dei suoi 17 anni, la tecnica e la solidità mentale da far invidia a una campionessa navigata, la delicatezza mixata con la tenacia, e una motivazione incrollabile. Questi gli ingredienti della formula che ha portato l'azzurra Stella Giacani a conquistare una meritatissima medaglia d'argento in Coppa Europa Boulder. La 17enne anconetana, campionessa italiana U.18, ha bissato la partecipazione alla finale dopo la prima esperienza alla tappa di Monaco, ma stavolta non si è accontentata di partecipare, ha fatto tutto quello che era in suo potere per salire sul podio, realizzando 2 top, di cui 1 flash e 2 zone, anche su blocchi risultati inaccessibili a rivali molto titolate, e ha conquistato una bellissima seconda piazza, che ha entusiasmato il pubblico presente nell'area outdoor del centro di arrampicata Monkey Island, a Roma sede della competizione continentale. L'unica in grado di fare meglio di Giacani è stata la campionessa mondiale U.20 Lily Abriat, con 3 top, e sul podio, sul terzo gradino, anche l'altra francese Lucile Saurel, con 2 top e 1 zona.