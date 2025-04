Apnea endurance 8x50M da record per Serena Rebosio

Serena Rebosio sigla il nuovo primato mondiale giovanile Cmas (Confederazione mondiale attività subacquee) di apnea endurance 8x50 m con monopinna in vasca da 50 m e lo fa con il tempo di 5' 36'' e 66. Lo comunica la Federazione italiana pesca sportiva, attività subacquee e nuoto pinnato (Fipsas). Ad ospitare la prestazione della giovane atleta di Paderno Dugnano (Mi) è stata la piscina olimpionica dell'impianto sportivo Trecate, a Torino, dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani Estivi di Apnea Indoor, organizzati dalla Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) in collaborazione con la Asd La Salle Eridano. Il precedente record, pari a 6' 02'' e 48, apparteneva alla turca Adasu Ramazanoglu, che lo aveva conseguito a Belgrado, il 6 luglio dello scorso anno, in occasione del 14° Campionato Mondiale di Apnea Indoor. "E' stata dura, specie nelle ultime fasi della performance, nelle quali ho accusato un po' di stanchezza, ma alla fine ce l'ho fatta e di questo sono veramente soddisfatta - ha detto l'atleta in forza alla Ssd Np Varedo, il cui prossimo obiettivo "è quello di migliorare anche nell'endurance 4x50 m, dove c'è del lavoro da fare, ma che affronterò con impegno e costanza, visto che, comunque, sono abituata ad allenarmi tutti i giorni".