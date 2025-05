Angela Carini, dal ritiro ai Giochi di Parigi all'oro in Coppa del Mondo a Varsavia

Dopo l'ennesimo titolo italiano, conquistato lo scorso dicembre a Seregno, un'altra bella soddisfazione per Angela Carini, l'azzurra protagonista suo malgrado ai Giochi di Parigi, per l'abbandono contro l'algerina Imane Khelif e le polemiche che ne sono seguite. La poliziotta campana si è infatti imposta nella finale dei 65 kg donne della seconda 'tappa' del circuito di Coppa del Mondo, in corso sul ring del 'Warsaw Sport Center'. Nel match per l'oro 'Tiger' Carini ha battuto ai punti 5-0 una pugile di casa, la polacca Weronika Dziubek. Oro anche per il 19enne napoletano Salvatore Attrattivo, grande promessa del pugilato azzurro, nei 50 kg uomini grazie al successo ai punti per 4-1 sul mongolo Battulga Aldarkhishig. Non ce l'ha fatta il 23enne reggiano Alfred Commey, che nella finale degli 80 kg ha perso 5-0 con l'uzbeko Javokir Ummataliev. A testimonianza dell'ottimo rendimento della nazionale italiana di boxe Elite in questa 'tappa' di Coppa del mondo, sempre oggi altre azzurri saliranno sul ring per delle finali: Melissa Gemini (75 kg) contro la norvegese Sunniva Hofstad, Sirine Charaabi (54 kg) contro la mongola Enkhjargal Munguntsetseg e Michele Baldassi (60 kg) contro il polacco Pawel Brach.