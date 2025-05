America's Cup, Abodi: "Napoli farà meglio e di più di Barcellona"

"Napoli farà più soldi di Barcellona in termini di ritorno economico dell'America's Cup. Ne sono convinto". A dirlo è il ministro dello Sport Andrea Abodi in una intervista a La Repubblica. Sull'impatto economico della prestigiosa competizione velica, e sul confronto con quanto avvenuto a Barcellona, dove si è calcolato un giro d'affari pari a circa un miliardo di euro, Abodi ha detto: "Secondo me Napoli farà meglio e di più, facendo tesoro anche dell'esperienza spagnola. Da qui al 2027 ci saranno tre eventi intermedi nel 2026, e faremo promozione partendo dall'educazione al mare, al turismo e all'industria che coinvolge il mare. Questi elementi fanno di un grandissimo evento un catalizzatore di opportunità. America's Cup non sarà solo regate, con annesso impatto tecnologico. Sarà baricentro di una serie di altri eventi: giovani, donne. Sarà bellissimo costruirlo, raccontarlo e proseguire anche dopo". Sulle strutture da realizzare per l'evento, Abodi ha detto: "C'è tutto il quartier generale delle sfide che sarà di richiamo turistico. Le basi a Bagnoli vivranno in modo permanente, perché le squadre dovranno familiarizzare coi venti, le maree. Poi le basi presuppongono un waterfront in grado di ospitar la loro proiezione a mare". Sul rapporto con l'amministrazione partenopea, Abodi ha detto: "Si possono avere orientamenti diversi ma rispetto reciproco, e senso della collaborazione finalizzato all'obiettivo che è a beneficio di tutti. E questo servirà soprattutto ora nella parte organizzativa".