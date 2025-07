Altra rinuncia per Berrettini: salta anche Cincinnati

Altro forfait per Matteo Berrettini: l'azzurro - come riporta il sito di Sky Sport - salterà anche il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 7 al 18 agosto prossimi. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito alle cause di questa rinuncia, ma di fatto si tratta del quarto forfait consecutivo per Berrettini: Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e adesso si aggiunge Cincinnati (l'azzurro infatti non figura più nella lista dei partecipanti). Il tennista romano era rientrato a Wimbledon a fine giugno dopo l'infortunio di Roma (all'addome) uscendo però al primo turno. Dopo Wimbledon sono arrivati quattro rinunce consecutive per Berrettini che è uscito dalla top 50.