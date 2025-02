Al via Invictus Games col Team Italia del gruppo paralimpico

Si è svolta oggi la cerimonia di apertura della settima edizione degli Invictus Games, un evento dedicato agli atleti, veterani e militari feriti, che si svolgerà fino al 16 febbraio. Al Bc Place di Vancouver hanno sfilato le delegazioni di 23 Paesi, per un totale di oltre 500 competitors, tra cui i 17 del Team Italia del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (Gspd). Presenti anche i familiari e amici degli atleti del Gspd che hanno seguito i loro cari per supportare e incitare il Team Italia nelle prossime sfide sportive, che li vedranno impegnati sia negli sport invernali (sci alpino, nordico, biathlon, skeleton e wheelchair curling) sia in quelli "classici" (nuoto, indoor rowing, wheelchair rugby e sitting volley). Gli atleti paralimpici della Difesa, partiti il 6 febbraio dall'aeroporto militare di Pratica di Mare con il velivolo KC 767 dell'Aeronautica militare, potranno contare sullo staff e i tecnici dello Stato Maggiore della Difesa, sul team di medici e fisioterapisti dell'Ospedale militare Celio e sul personale psicologo del Centro Veterani della Difesa. L'evento che si è tenuto in un'atmosfera carica di emozione e solidarietà - rendono noto gli organizzatori - è stato caratterizzato da esibizioni artistiche e momenti toccanti, con un forte messaggio di inclusione e speranza, sottolineando il potere dello sport nel superare le avversità.