Ad Alessandria la fiaccola degli Special Olympics di Torino

È stata accolta dal sindaco Giorgio Abonante, nel cortile del Municipio di Alessandria, la torcia Special Olympics che sta toccando tutta l'Italia. Con il primo cittadino anche il presidente della Provincia, Luigi Benzi, e altri rappresentanti istituzionali. Ad anticiparla sono stati 33 atleti/partner (Team Attivamente, Team Yawp e Cus Piemonte Orientale), protagonisti del passaggio circa 250 studenti dislocati lungo il percorso per accoglierla e festeggiarla. 'Illuminando il cammino' verso i Giochi mondiali invernali Special Olympics di Torino (dall'8 al 15 marzo) coinvolge atleti, istituzioni e cittadini. È questo infatti il modo scelto per annunciare che, per la prima volta nel nostro Paese, si disputerà un evento con la partecipazione di oltre 1.500 sportivi da più di 100 nazioni. Negli otto giorni della manifestazione gareggeranno in otto discipline, come sci alpino e di fondo, danza sportiva, pattinaggio artistico e di velocità su ghiaccio, floorball, snowboard, corsa con le racchette da neve. Un passaggio importante quello da Alessandria, città rappresentata anche da Gianluca Perrone, atleta selezionato per il Team Italia Special Olympics