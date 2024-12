Abodi: "Saranno Special Olympic World Winter Games memorabili"

"Non sono semplici emozioni, è un tumulto dell'anima. C'è la volontà comune di organizzare dei Giochi memorabili affinché la partecipazione sia già una medaglia. Atleti, tecnici e famiglie: un gioco di squadra che si consacrerà in un grande evento. In una fase in cui il mondo si divide, noi ci uniamo con gli amici di tutto il mondo". Così il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, alla presentazione del Team Italia partecipante ai World Winter Games di Torino che si è svolta presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.