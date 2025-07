Abodi: "L'iter del DL sport prosegue, lunedì sarà in aula al Senato"

"L'iter prosegue così, il calendario è chiaro, andrà in aula al Senato lunedì. Ma il decreto non è stato in discussione". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, sul percorso parlamentare del dl sport sul quale ci sarebbero perplessità del Quirinale. "Il commissario stadi? Arriverà subito dopo la conversione del decreto", ha aggiunto il ministro parlando a margine dell'evento 'La pasta come integratore di felicità al Foro Italico. E a chi gli chiede se c'è già un nome per la carica ha risposto: "Non navighiamo di certo a vista".