ABODI: "I VALORI DELLO SPORT VANNO CELEBRATI OGNI GIORNO"

"Qui è presente la storia, il presente e il futuro. Qui c'è la base del futuro dei successi ma anche la base di quei valori che vanno celebrati non solo oggi ma ogni giorno. Al successo contribuisce il talento, ma anche il vostro comportamento. La Polizia vi ha dato questa opportunità, oggi si è arricchito il panorama delle opportunità, si sono aggiunte le discipline paralimpiche che rappresentano capacità di socialità e talento". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, rivolgendosi agli atleti durante le celebrazioni per il 70° anniversario delle Fiamme Oro. Il ministro, poi, ha ricordato l'agente Amar Kudin con un "ringraziamento quotidiano alle donne e agli uomini che indossano la divisa, non finiremo mai di ringraziarli per quello che fanno", mentre ha concluso sottolineando come all'evento sia "presente la massima espressione dell'articolo 33 della Costituzione, la rappresentazione dello Stato attraverso lo sport rende tutto più familiare e apprezzabile.