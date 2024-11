A VARESE I CAMPIONATI NAZIONALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Varese si prepara ad accogliere i Campionati Nazionali Assoluti di Pattinaggio Artistico, che si terranno dal 19 al 21 dicembre all'Acinque Ice Arena, nell'ambito del progetto "Varese Sport Commission for Winter Games". I Campionati assegneranno i titoli nazionali nelle categorie: singoli Senior, Coppie Artistico Junior e Senior, Danza Junior e Senior. I biglietti per assistere all'evento, reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Varese, la Camera di Commercio e la Provincia di Varese, sono disponibili su LiveTicket. "Ci aspettiamo - dice Maria Donati, presidente di Varese Ghiaccio, società organizzatrice - un evento di altissimo livello che lascerà un segno importante per tutti gli appassionati di pattinaggio artistico". "Nel nostro percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, - aggiunge Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio Varese - ospitiamo un altro evento ad alto profilo. Una competizione che evidenzia sempre di più il ruolo che il nostro territorio, con i suoi operatori, può giocare nell'ambito del turismo collegato a tutti gli sport e, in questo caso, particolarmente a quelli del ghiaccio".