A Sesto uno striscione di solidarietà con Jannik Sinner

Un grande striscione esposto presso la Casa delle Montagne, in collaborazione con la Scuola di Alpinismo Tre Cime, esprime la solidarietà di Sesto a Jannik Sinner. "Sexten is always Proud of You" è il messaggio a testimonianza, riferisce una nota, "del sostegno e dell'unità di tutta la comunità". "Tutti gli abitanti di Sesto sono orgogliosi dei successi sportivi, della disciplina e del carattere di Jannik Sinner, indipendentemente dagli eventi attuali", sottolinea la nota. "Jannik ci ha sempre emozionato con le sue imprese. Proprio ora vogliamo dimostrargli che siamo con lui, come comunità", dichiara Waltraud Watschinger, presidente dell'Associazione turistica del paese del numero uno del tennis mondiale. "Per la popolazione locale, il vero valore non è solo il successo sportivo, ma anche l'umanità e il senso di appartenenza, specialmente nei momenti difficili", conclude la nota sottolineando che "con questo gesto, Sesto vuole ribadire che è accanto a Jannik, non solo come atleta, ma soprattutto come persona".