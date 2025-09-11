Logo SportMediaset
A Imola l'Historic Minardi Day', attesi campioni del Motorsport

11 Set 2025 - 11:06

Una trentina di protagonisti del Motorsport mondiale saranno presenti, sabato e domenica, all'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola per la nona edizione dell''Historic Minardi Day', kermesse che celebra la casa automobilistica faentina. Tra i piloti attesi Alessandro Nannini, Arturo Merzario, Pierluigi Martini, Riccardo Patrese, Thierry Boutsen e Luca Badoer con il figlio Brando oltre a Leonardo Fornaroli, fresco vincitore a Monza e leader del mondiale di Formula 2, insieme agli ingegneri Aldo Costa, Gabriele Tredozi e Nigel Cowperthwaite. L'evento ripropone una tradizione consolidata: molti ex piloti tornano in pista con le monoposto storiche delle competizioni internazionali. Nel 2023 e 2024 Thierry Boutsen ha guidato la Ferrari 312 T5 di Gilles Villeneuve e la McLaren di Alain Prost, mentre Arturo Merzario ha debuttato al volante di una Minardi M189. Riccardo Patrese nel 2020 aveva emozionato il pubblico tornando sulla Williams FW14 del 1991. Pierluigi Martini sarà in pista con la sua Minardi M189, le Tyrrell restaurate e la Ferrari 126 C4 di Michele Alboreto del 1986. L'ingegner Aldo Costa guiderà la Dallara Stradale, mentre Gabriele Tredozi la Minardi PS04B. I biglietti per partecipare all'evento sono acquistabili su Ticketone o alle biglietterie dell'autodromo.

