450 ATLETI AI WINTER GAMES DI CROSSFIT A BARI

Sono quasi 450 gli atleti, giunti da tutta Italia, che stanno prendendo parte ai "Winter Games Bari 2024", evento di crosstraining, più comunemente conosciuto come "Crossfit", arrivato alla sua sesta edizione nel capoluogo regionale pugliese, ospitato nel Palaflorio. La manifestazione, di respiro nazionale per la disciplina lanciata nel 2000 in California, prevede sia sfide competitive per atleti alle prime armi che gare riservate agli atleti élite. "La competizione - scrivono gli organizzatori nella nota di presentazione - è da due anni facente parte del campionato "Affi", organizzato dalla Barbell Addiction di Sannicandro di Bari".