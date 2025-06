2 Days Lake Garda-Monte Baldo: Dallavalle e Pradel vincono la Middle Distance, Mariani e De Biasi la Long Distance

“Un piccolo infortunio sul finale stava per compromettere la vittoria, ma ce l’ho fatta - ha commentato l’umbro Mariani - Adesso entriamo nel clou della stagione: prossimo weekend la Jukola in Finlandia, poi la Coppa del Mondo in Svezia e i Mondiali ancora in Finlandia. Un'estate ricca di impegni”. “In questa fase il mio allenamento è focalizzato sulle gare sprint, per cui sono soddisfatta della mia prestazione su distanza Long in bosco - ha raccontato la veneta De Biasi - Mi ha aiutata la mia preparazione fisica, nonostante qualche errore di valutazione commesso. Ora mi prendo una settimana di riposo e poi darò tutta me stessa nei Mondiali”. “Con la 2 Days Lake Garda - Monte Baldo, con ben 1400 orientisti da 14 Paesi al via nel weekend, concludiamo un percorso triennale con cui abbiamo accreditato l’area veronese come meta di turismo sportivo per gli appassionati di orienteering - ha dichiarato Gabriele Viale, Event Manager della manifestazione - Siamo partiti dall’esperienza degli Europei 2023, con cui abbiamo creato, in maniera pionieristica, i presupposti per lo sviluppo continuativo della corsa orientamento sul Monte Baldo, realizzando un comprensorio cartografico grazie alla disponibilità dimostrata dalle amministrazioni locali e dalle Funivie del Baldo. Un territorio che può offrire molto alla nostra disciplina, a livello nazionale e internazionale, per la tecnicità e per la posizione unica nel suo genere”.