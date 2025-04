Wings for Life World Run 2025: Michel Roccati e Marcello Ascani insieme per lanciare il conto alla rovescia

La Wings For Life World Run del 4 maggio, che darà un ulteriore impulso alla ricerca scientifica, è un evento dal format unico, che vede i corridori di tutte le località nel mondo partire simultaneamente (in Italia lo start è alle 13:00) per poi essere inseguiti da un traguardo mobile chiamato Catcher Car, che parte mezz’ora dopo il via ed elimina i partecipanti man mano che li raggiunge. Non c’è dunque una distanza prestabilita da percorrere e grazie all’App Wings for Life World Run (disponibile per IOS e Android) tutti sono parte di un unico grande movimento globale, che corre, cammina e si diverte a favore di una buona causa.



Quest’anno le voci ufficiali della corsa in Italia saranno la nota conduttrice televisiva Veronica Ruggeri, che sarà la motivatrice della giornata, e il content creator Ale Della Giusta (oltre 1 milione di follower tra YouTube, Tik Tok, Twitch e Instagram), che presterà la voce alla Catcher Car. Veronica Ruggeri e Ale della Giusta saranno presenti alla App Run di Milano City Life, dove correrà anche l’atleta Red Bull Tony Arbolino, giovane talento della motoGP, mentre la wakeboarder Claudia Pagnini, anche lei atleta Red Bull, sarà ai nastri di partenza dell’App Run di Ravenna, insieme a Lorenzo Lotti con il suo team SEMPREdiCORSA.



Altre corse sono in programma ad Aosta, Bibione, Roma, Verona, Welsberg-Monguelfo e Palermo Mondello, ma grazie all’App omonima è possibile partecipare alla Wings for Life World Run ovunque ci si trovi.



In questa dodicesima edizione della Wings For Life World Run faranno il loro debutto anche il medagliato olimpico svedese-americano nel salto con l’asta, Armand ‘Mondo’ Duplantis, e il celebre allenatore di calcio Jürgen Klopp che, come molti altri ambassador, ha creato una sua squadra, Kloppo & Friends, a cui chiunque, ovunque, può unirsi attraverso la sopracitata App.



La Wings for Life World Run è un evento inclusivo: si può correre, camminare o partecipare in sedia a rotelle. Non è dunque necessario essere un atleta o un runner abituale, ma ciascuno può partecipare con il proprio ritmo, consapevole che ogni passo conta perché contribuisce a dare una speranza a chi ha subito una lesione spinale.