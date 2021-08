Tokyo 2020, tennis: Zverev vince la medaglia d'oro, asfaltato Khachanov

Alexander Zverev ha vinto la medaglia d'oro del torneo di tennis maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e per la Germania è una prima volta assoluta. Il tedesco, testa di serie numero 4 che in semifinale aveva spento il sogno Golden Slam di Djokovic, ha superato senza problemi il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 12, imponendosi in due set (6-3 e 6-1) in un'ora e 21' di gioco. Per la Germania si tratta del primo oro in assoluto nel singolare maschile di tennis.

Getty Images