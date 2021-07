Tokyo 2020, il Golden Slam sfugge a Djokovic: il serbo crolla ed è fuori, in finale va Zverev

Novak Djokovic perde la semifinale di Tokyo 2020 ed è fuori. Già così sarebbe sufficiente per spiegare il colpo compiuto da Alexander Zverev, ma va aggiunto il fatto che il serbo era in corsa per completare il cosiddetto "Golden Slam": la vittoria di tutti e quattro gli slam di tennis, sommata all'oro del torneo olimpico. Ecco, in Giappone non sarà lui a trionfare, eliminato in tre set dal tedesco (1-6, 6-3, 6-1).