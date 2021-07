Tokyo 2020, proposta di matrimonio dopo la sconfitta: sorpresa nella scherma

Tokyo 2020

Ha del clamoroso quanto è accaduto alla sciabolista argentina Mari Belen Perez Maurice, ora promessa sposa del suo allenatore

"Ora che hai perso, vuoi sposarmi?": Mari Belen Perez Maurice non si aspettava la proposta dal coach Lucas Guillermo Saucedo con il quale è fidanzata da 17 anni, almeno non dopo aver perso il suo incontro di sciabola con l'ungherese Anna Marton, al primo turno del torneo olimpico di Tokyo 2020. E di sicuro non si aspettava di sentirselo chiedere in conferenza stampa, davanti agli occhi di tutti i giornalisti.

La 36enne argentina stava rispondendo alle domande dei cronisti dopo la sconfitta, che probabilmente segna il suo addio alle gare olimpiche. "Vuoi sposarmi?", la domanda secca, piazzata lì inginocchiandosi, in spagnolo. Scontato il "sì", con tanto di urlo di gioia, abbraccio e bacio, come si vede dal video rilanciato dalla Cnn, e pazienza per le regole anti-Covid. "Siamo ottimi partner, felici insieme - ha raccontato Marie Belen - Insieme ci divertiamo". E ora che non dovranno più preparare Olimpiadi, vivranno felici e contenti.