Tokyo 2020, Italia a quota 37 medaglie: è record assoluto

TOKYO 2020

La semifinale di Busà ci permette di superare Los Angeles 1932 e Roma 1960. E non è ancora finita...

La semifinale conquistata da Luigi Busà nel karate (medaglia sicura, alle 13.22 la sfida per capire se sarà bronzo o possibile oro) è storica per l'Italia che con i 37 podi complessivi supera il record assoluto di medaglie conquistate: meglio di Los Angeles 1932 e Roma 1960 quando eravamo arrivati a 36. Al momento siamo a 8 ori, 10 argenti e 19 bronzi ma mancano ancora diverse gare che possono permetterci di rendere Tokyo 2020 da primato assoluto. Getty Images

A livello di risultati siamo in linea con i pronostici, che alla vigilia di queste Olimpiadi ci assegnavano tra le 30 e le 40 medaglie, e c’è ancora tempo per centrare l’obiettivo grosso, al netto dei rimpianti come le grandi delusioni arrivate dalla scherma (mai così male da Mosca 1980).

Per stabilire il record assoluto oggi l’atletica sogna una nuova impresa con la 4×100 di Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta, approdati in finale con il 4° crono assoluto e con il record italiano. Qualche speranza nel kata con Mattia Busato.

Sabato e domenica si assegneranno i titoli degli sport di squadra. Sabato Elia Viviani, dopo il bronzo nell’omnium, correrà nella madison insieme a Simone Consonni, uno dei quattro componenti della squadra che si è presa l’oro e il record del mondo. Nella lotta libera Abraham Conyedo sogna una medaglia, mentre nel karate Silvia Semeraro potrebbe essere la mina vagante della +61 kg kumite.

Solo due le possibilità per l’ultimo giorno, domenica. Elisa Balsamo dovrebbe disputare la prova dell’omnium nel ciclismo su pista e sarebbe tra le favorite, mentre sperano in una medaglia anche le farfalle della ginnastica ritmica.