Tokyo 2020: primo giorno in Giappone per la Pellegrini, tra antidoping e letto di cartone

Primo giorno a Tokyo per Federica Pellegrini, atterrata in Giappone per tentare l'assalto alla terza medaglia olimpica della sua lunga e straordinaria carriera. La nuotatrice azzurra è stata subito sottoposta a un controllo antidoping a sorpresa, poi ha raggiunto il villaggio olimpico dove ha potuto "accomodarsi" sul suo letto di cartone e infine si è recata a cena alla mensa degli atleti, insieme al suo allenatore, nonché compagno, Matteo Giunta. Tutto testimoniato dalle immancabili storie su Instagram.

Getty Images