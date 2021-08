Tokyo 2020, nuoto: la staffetta 4x100 mista maschile è di bronzo

nuoto maschile

È grande Italia anche nell'ultima gara del nuoto olimpico in scena al Tokyo Acquatics Center: la staffetta 4x100 mista maschile, infatti, conferma le ottime sensazioni della semifinale conquistando un preziosissimo bronzo alle spalle delle super favorite Stati Uniti e Gran Bretagna. Un ottimo risultato arrivato per soli 5 centesimi: questo, infatti, il distacco dal quarto posto della Russia, che resta così giù dal podio. Per l'Italia è la sesta medaglia nel nuoto a Tokyo 2020.

Gli azzurri, che si presentavano in finale con il miglior tempo, partono forte, soprattutto nell'accoppiata dorso-rana, con Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi che portano l'Italia al secondo posto dopo le prime due frazioni, con il dominatore nella rana Adam Peaty che regala momentaneamente alla Gran Bretagna la testa della gara. Gli Stati Uniti, però, trovano il definitivo vantaggio con la farfalla di un impareggiabile Caeleb Dressel, fresco vincitore dei 50 metri stile libero individuali (settimo Zazzeri), che supera sia l'Italia che i britannici rappresentati da James Guy. Gli americani completano l'opera con lo stile libero di Zach Apple, che certifica un oro mai davvero in discussione. E per gli Stati Uniti finisce alla grande: non solo la vittoria, ma anche il nuovo record del mondo in 3'26"78. L'argento va alla Gran Bretagna in 3'27"61, ma la vera lotta è quella per il bronzo: fortunatamente, Alessandro Miressi nuota più veloce di Kliment Kolesnikov, beffa la Russia per 5 centesimi (3'29"17 contro il 3'29"22 del Comitato Olimpico Russo) e regala agli azzurri il nuovo record italiano e la venticinquesima medaglia, la quindicesima di bronzo e la sesta per l'Italia del nuoto a Tokyo 2020.

"C'è grande unione nel gruppo. Sapevamo che le prime due erano impossibili da raggiungere, ma siamo riusciti a battere la Russia. Siamo al settimo cielo", le prime parole dei quattro azzurri.