Tokyo 2020, Mbappé pre-convocato dalla Francia (e il PSG non gradisce)

FRANCIA

Pochettino: "Ne parleremo: è in lista ma non è detto che andrà alle Olimpiadi"

Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain, è stato inserito nella lista di pre-convocati composta da 85 nomi in vista delle Olimpiadi di Tokyo data da Sylvain Ripoll, che guiderà la Nazionale francese in Giappone a partire dal 22 luglio. Secondo l'Equipe, il PSG non avrebbe gradito considerando che il giovane attaccante sarà impegnato con la Francia già agli Europei e nel caso la compagine transalpina dovesse arrivare in finale avrebbe solo 11 giorni di recupero prima di Tokyo 2020. Getty Images

Anche dalle parole di Pochettino traspare freddezza: "Mbappé è in lista ma questo non significa che poi verrà scelto tra i convocati definitivi. Questo è un argomento che deve essere discusso da tutte le parti in causa, noi pensiamo alla fine della stagione e agli Europei" le parole del tecnico dei parigini.