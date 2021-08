Tokyo 2020, Juantorena lascia in lacrime: "Fa male finire così, sempre messo il cuore"

VOLLEY UOMINI

Lo schiacciatore si ritira dalla Nazionale. Il ct azzurro: "Un privilegio allenare l'Italia per 7 anni"

Si chiude con le lacrime di Juantorena e Ivan Zaytsev che lo consola, l'avventura a Tokyo 2020 dell'Italvolley maschile. "Fa malissimo finire questa con una sconfitta! Ci ho messo sempre il cuore, è arrivato il momento di dire addio alla maglia azzurra!" il post Instagram dello schiacciatore. Il ct Gianlorenzo Blengini ha giustificato la scelta di aver schierato l'acciaccato Zaytsev al posto di Vettori nel ruolo di opposto: "Rimpianti non ne ho e l'ho chiesto anche alla squadra. Mi assumo completamente la responsabilità delle scelte e delle decisioni". Getty Images

"Nel secondo set siamo stati avanti di qualche punto e in quel momento abbiamo commesso qualche errore di troppo in battuta e quello ha permesso loro di rifiatare e in più hanno cominciato a difendere molto, rimettendosi in partita. Nel terzo abbiamo faticato a riorganizzarci, mentre il quarto è stato a senso unico per noi. Nel tie-break siamo stati davanti anche di due punti, però a fare la differenza è stato un loro turno in battuta. Grazie a quella serie hanno preso un bel vantaggio e non ce l'abbiamo più fatta a recuperare" spiega Blengini dopo il 2-3 contro l'Argentina.

"Ci fermiamo qui. Tutti i ragazzi, sia quelli scesi subito in campo, sia chi è entrato dalla panchina ha provato a dare il 100% di quello che era nelle condizioni di dare. Per me allenare la nazionale italiana in queste sette stagioni è stato un orgoglio, ma prima ancora un privilegio. Io sono grato prima di tutto a Libenzio Conti che mi ha proposto sulla panchina azzurra al presidente Magri e mi hanno dato sostegno", ha concluso.