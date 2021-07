Tokyo 2020, il programma di mercoledì 28 luglio

Dopo l'argento di Bordignon nel sollevamento pesi donne e i bronzi di Centracchio nel judo donne e della squadra di spada femminile l'Italia ricomincia la sua caccia alle medaglie olimpiche. Per mercoledì 28 luglio le prime speranze della spedizione azzurra sono affidate al canottaggio e al nuoto: si comincia con il quattro senza maschile, poi ci si sposta in vasca per la finale dei 200 stile in cui Federica Pellegrini tenterà l'impresa, seguita da Federico Burdisso nei 200 delfino, da Simona Quadarella nei 1500 stile e dalla 4x200 stile uomini. Grande attesa anche per il ciclismo, dove tornerà in pista nella crono la vincitrice del bronzo nella prova in linea, Elisa Longo Borghini, ma soprattutto il campione del mondo a cronometro in carica, Filippo Ganna. Esordio anche per la portabandiera italiana Jessica Rossi, nelle qualificazioni del trap femminile.

Getty Images