Tokyo 2020, il programma del 2 agosto: Vanessa Ferrari a caccia dell'impresa

Dopo gli ori da brividi di Tamberi e Jacobs nel salto in alto e nei 100 metri, il Team Italia torna a lottare per altre medaglie a Tokyo 2020. Tante le gare che vedranno impegnati gli atleti azzurri lunedì 2 agosto. Dall'atletica alla canoa, passando per il beach volley con Lupo/Nicolai, il volley femminile con Egonu & Co., la ginnastica artistica con la Ferrari, il Settebello, il tiro a segno, la vela, la canoa e il ciclismo su pista. Ecco il programma completo della giornata.

Getty Images