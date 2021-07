Tokyo 2020, il Cio libera gli atleti: niente mascherine sul podio

Il Cio libera gli atleti: niente più mascherina sul podio. Ad annunciarlo è stato il comitato olimpico australiano, chiamato in causa dopo le immagini sorridenti della 4x100 sl australiana sul podio, a viso scoperto. "Il Cio ci ha comunicato che sono state introdotte nuove linee: gli atleti potranno togliere la mascherina per 30 secondi sul podio, per le fotografie, poi dovranno reindossarle. I nostri atleti stavano semplicemente seguendo le indicazioni dell`organizzazione sul podio, ha mostrato un cartello che dice di togliere brevemente le maschere per le fotografie. Questo è quello che hanno fatto le nostre ragazze. Il Cio lo ha confermato e non c`è niente di sbagliato nel fatto che gli atleti lo facciano". Il Comitato olimpico internazionale ha chiesto però agli atleti di contenere gli abbracci sul podio. "Siamo dalla parte degli atleti - ha detto il portavoce del Cio Mark Adams - ma ci sono cose che sfortunatamente abbiamo dovuto rendere più rigorose. Esorteremo e chiederemo a tutti di obbedire alle regole".