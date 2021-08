Tokyo 2020, atletica: anche la 4x100 è d’oro!

Altra impresa degli sprinter italiani, che vincono la staffetta con uno strepitoso 37”50

E' un’Olimpiade indimenticabile per l’Italia dell’atletica. A Tokyo gli azzurri aggiungono un’altra medaglia d’oro a una spedizione già straordinaria, vincendo la staffetta 4x100. Il quartetto composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu si prende il successo con uno strepitoso 37”50, davanti alla Gran Bretagna e al Canada. Per l’atletica italiana è il quinto oro.

Parla soltanto italiano la pista di atletica del Nuovo stadio Olimpico di Tokyo. La velocità italiana scrive un’altra grande pagina nella storia del nostro sport vincendo la medaglia d’oro nella 4x100 maschile, con lo straordinario tempo (e nuovo record italiano) di 37”50. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu confezionano il capolavoro per arrivare davanti alla Gran Bretagna, superata negli ultimi metri, e al Canada, avvicinatosi nel finale.

Allo start Patta parte bene e disegna un ottimo cambio per Marcell Jacobs, che sprigiona la sua potenza di campione olimpico nei 100 metri. In terza frazione Desalu corre un’ottima curva e consegna il testimone a Filippo Tortu in seconda posizione, appena dietro alla Gran Bretagna ma davanti a due grandi favoriti come Jamaica e Canada, con la Cina attaccata ma imprecisa al cambio. Tortu mette nel mirino il frazionista britannico Nethaneel Mitchell-Blake e gli guadagna quel metro di distanza, uscendo fuori negli ultimi 10 metri per mettere la spalla davanti nel fotofinish più bello nella storia dell’atletica italiana. La 4x100 è d’oro, con un 37”50 da nuovo record italiano. Argento alla Gran Bretagna in 37”51, il Canada del campione nei 200 metri Andre De Grasse rimonta fino al bronzo, in 37”70. Fuori dal podio la Jamaica, quinta in 37”84: dopo l’eliminazione degli Stati Uniti in batteria, un’altra grossa sorpresa.

Per l’Italia il successo nella 4x100 porta in dotazione la quinta medaglia d’oro nell’atletica, in una spedizione senza precedenti. Soprattutto, gli azzurri certificano un dominio inaspettato nella velocità, con l’oro individuale di Jacobs nei 100 metri bissato nella staffetta. Insieme a Tamberi nell’alto e agli ori nelle 20 km di marcia, il nostro movimento sale nel suo paradiso. Intanto, a due giorni dalla fine, il medagliere parla di 10 ori, 10 argenti e 18 bronzi, per un settimo posto complessivo. Un’Olimpiade da sogno, che deve ancora finire.