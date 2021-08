La Pellegrini dice addio alle Olimpiadi con un sesto posto nella 4x100 mista

NUOTO

La veronese: "Sono molto serena, non vedo l'ora del dopo"

Con gli ultimi cento metri di Federica Pellegrini alle Olimpiadi, la staffetta azzurra 4x100 mista femminile ha chiuso la finale di Tokyo al quinto posto. Le azzurre (Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e la stessa Federica Pellegrini) hanno "toccato" in 3'56"68. Oro all'Australia, argento agli Usa, bronzo al Canada.

"Sono molto serena per quello che mi aspetta, non vedo l'ora che cominci il dopo. Abbiamo peggiorato rispetto a ieri, ma nelle staffette non è mai facile. Sono stati anni incredibili, con un'altalena di emozioni", ha commentato la Pellegrini.

ZAZZERI 7° NEI 50 SL

Lorenzo Zazzeri ha chiuso al settimo posto la finale olimpica dei 50 stile libero, con il tempo di 21"78. La medaglia d'oro è stata vinta dall'americano Caeleb Dressel in 21"07 (record olimpico), al quarto oro (il terzo individuale) a Tokyo 2020. Argento al francese Florent Manaudou, bronzo al brasiliano Bruno Fratus.