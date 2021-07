Tokyo 2020, nuoto: Pellegrini e 4x100 mista mista ai piedi del podio

Niente medaglia per Federica Pellegrini con la 4x100 mista mista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un peccato per la squadra formata anche da Elena Di Liddo, Thomas Ceccon, Nicoló Martinenghi che ha chiuso al quarto posto per soli 33 centesimi dietro a Gran Bretagna, Cina e Australia. Azzurri primi a metà gara dopo le frazioni a dorso e rana, poi rimontati nelle ultime quattro vasche tra rana e stile libero.