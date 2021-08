Jacobs e Tamberi in auto insieme dopo il doppio oro: "Ma è tutto vero?"

"Ciao mondo, siamo due campioni olimpici", dice Marcel Jacobs, fresco oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a Gianmarco Tamberi, in auto insieme dopo la giornata trionfale: "Ma veramente, è vero?", la replica dell'altro azzurro, medaglia d'oro nel salto in alto, che non crede ancora a tutto quanto è accaduto. Il video è stato pubblicato da Tamberi nelle stories su Instagram.