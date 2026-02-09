Trump contro Bad Bunny: "L’halftime show del Super Bowl è un affronto all'America"

"L'Halftime Show del Super Bowl è assolutamente terribile, uno dei peggiori di SEMPRE! Non ha senso, è un affronto alla Grandezza dell'America e non rappresenta i nostri standard di Successo, Creatività o Eccellenza. Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio e il ballo è disgustoso, specialmente per i bambini piccoli che guardano dagli Stati Uniti e da tutto il mondo" il post di Trump.