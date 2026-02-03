Cos'è il Super Bowl: la sfida delle due Conference di NFL, lo show dell'intervallo e i numeri romani
Tra domenica 8 febbraio e lunedì 9 febbraio 2026 si giocherà il 60.mo Super Bowl della storia: diretta su Italia 1.
Il Super Bowl 2026 si giocherà nella notte tra domenica 8 febbraio e lunedì 9 febbraio 2026, la sessantesima edizione vedrà sfidarsi i New England Patriots contro i Seattle Seahawks. Diretta in chiaro su Italia 1 a partire dalle 00.20.
Cos'è il Super Bowl
Il Super Bowl rappresenta l'apice della stagione del football americano, la sfida secca che ogni febbraio assegna il titolo della NFL tra le due migliori squadre delle rispettive Conference. Quello che tecnicamente è l'atto conclusivo di un lungo cammino iniziato in regular season, nel tempo si è trasformato in una vera e propria festività nazionale non ufficiale, la "Super Bowl Sunday". In questo giorno l'America si ferma completamente, riunendosi in case e locali per assistere a un match che è ormai sinonimo di eccellenza atletica e patriottismo.
Tuttavia, ridurre il Super Bowl a una semplice partita sarebbe riduttivo, poiché l'evento è un pilastro della cultura pop globale. Gran parte del suo fascino risiede nell'iconico Halftime Show, il concerto di metà gara che ospita le più grandi stelle della musica mondiale, e negli spettacolari spot pubblicitari prodotti appositamente per l'occasione. Tra intrattenimento di lusso, cerimonie solenni e un impatto mediatico senza precedenti, la finale NFL riesce a fondere perfettamente lo spirito agonistico con lo show business, diventando ogni anno la trasmissione televisiva più seguita e chiacchierata al mondo.
Perché il Super Bowl usa numeri romani?
Nonostante le prime quattro finali NFL-AFL siano oggi parte dell'albo d'oro, il nome Super Bowl divenne ufficiale solo nel 1971 con la quinta edizione, vinta dai Baltimore Colts. La scelta di identificare ogni match attraverso i numeri romani non è un semplice vezzo estetico, ma una soluzione pratica per evitare confusione: dato che la finale si gioca nell'anno solare successivo rispetto all'inizio della stagione, la numerazione classica permette di distinguere univocamente ogni singola edizione senza far riferimento all'anno del calendario. Il Super Bowl 2026 è il Super Bowl LX.
Quando si gioca il Super Bowl 2026?
Il Super Bowl 2026 si disputa lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 00:30 (orario italiano).
Dove si gioca il Super Bowl 2026?
Il Super Bowl 2026 si svolge al Levi's Stadium, a Santa Clara (California).
Quali squadre giocheranno la finale 2026?
I New England Patriots sfideranno i Seattle Seahawks nella riedizione della finale 2015.
Chi canterà all'halftime show 2026?
I Green Day canteranno nello show di apertura: la band punk rock proporrà un medley dei loro brani più famosi. All'intervallo invece toccherà a Bad Bunny, cantante portoricano.
Chi canterà l'inno degli Stati Uniti nel Super Bowl 2026?
L'inno nazionale statunitense sarà cantato da Charlie Puth. Brandi Carlie si esibirà in America The Beautiful.
Dove vedere il Super Bowl 2026
Diretta in chiaro su Italia 1 partire dalle 00.20 di lunedì 9 febbraio 2026.