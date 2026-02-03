Cos'è il Super Bowl: la sfida delle due Conference di NFL, lo show dell'intervallo e i numeri romani

Il Super Bowl rappresenta l'apice della stagione del football americano, la sfida secca che ogni febbraio assegna il titolo della NFL tra le due migliori squadre delle rispettive Conference. Quello che tecnicamente è l'atto conclusivo di un lungo cammino iniziato in regular season, nel tempo si è trasformato in una vera e propria festività nazionale non ufficiale, la "Super Bowl Sunday". In questo giorno l'America si ferma completamente, riunendosi in case e locali per assistere a un match che è ormai sinonimo di eccellenza atletica e patriottismo.