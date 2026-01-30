Il Super Bowl della rinascita: i Patriots tornano in finale nel segno di Borregales

Sette anni dopo l’ultima volta, e dopo aver attraversato il deserto post-Tom Brady, i New England Patriots tornano finalmente a respirare l’aria del Super Bowl (che sarà trasmesso in diretta in chiaro nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio su Italia 1). La franchigia, rigenerata dalla cura di Mike Vrabel, ha strappato il pass per la finalissima di Santa Clara grazie a una vittoria di misura sui Denver Broncos, mettendo fine a un lungo periodo di ricostruzione e delusioni. Il volto copertina di questa impresa, però, non è quello di un quarterback stellare, ma quello del ventitreenne Andy Borregales. Il kicker nato a Caracas è stato l'uomo del destino nella sfida decisiva, diventando il primo venezuelano nella storia a raggiungere l'ultimo atto della NFL. Per i Patriots si tratta di un ritorno al passato dal sapore speciale: l’8 febbraio in California ritroveranno infatti i Seattle Seahawks, gli stessi avversari battuti nell’epica finale del 2015, in quello che promette di essere un match dal fortissimo carico emotivo e agonistico.