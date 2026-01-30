Il Super Bowl della rinascita: i Patriots tornano in finale nel segno di Borregales
I New England Patriots tornano al Super Bowl dopo l'era Brady. Protagonista il kicker venezuelano Andy Borregales: ecco la sfida ai Seattle Seahawks.
Sette anni dopo l’ultima volta, e dopo aver attraversato il deserto post-Tom Brady, i New England Patriots tornano finalmente a respirare l’aria del Super Bowl (che sarà trasmesso in diretta in chiaro nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio su Italia 1). La franchigia, rigenerata dalla cura di Mike Vrabel, ha strappato il pass per la finalissima di Santa Clara grazie a una vittoria di misura sui Denver Broncos, mettendo fine a un lungo periodo di ricostruzione e delusioni. Il volto copertina di questa impresa, però, non è quello di un quarterback stellare, ma quello del ventitreenne Andy Borregales. Il kicker nato a Caracas è stato l'uomo del destino nella sfida decisiva, diventando il primo venezuelano nella storia a raggiungere l'ultimo atto della NFL. Per i Patriots si tratta di un ritorno al passato dal sapore speciale: l’8 febbraio in California ritroveranno infatti i Seattle Seahawks, gli stessi avversari battuti nell’epica finale del 2015, in quello che promette di essere un match dal fortissimo carico emotivo e agonistico.
Tra sport e politica: la favola di Borregales nell'America in fiamme
La scalata di Borregales, passato dai Miami Hurricanes alla gloria dei professionisti, assume contorni che vanno ben oltre il semplice dato sportivo, inserendosi in un contesto sociale e politico particolarmente incandescente. In un’America segnata dalle tensioni interne a Minneapolis e dai blitz della Ice, la presenza di un atleta venezuelano sotto i riflettori dell’evento più seguito degli Stati Uniti non passa inosservata, specie considerando i recenti attriti diplomatici tra Washington e il governo di Maduro.
Borregales incarna la classica storia di integrazione e successo dei migranti latinoamericani, portando sul campo un carico di significati che ricorda quanto il Super Bowl sia, da sempre, lo specchio delle contraddizioni e delle speranze del Paese. Dopo anni di dibattiti su Donald Trump e Taylor Swift, quest’anno l’attenzione si sposta su un ragazzo che, a suon di calci piazzati, sta riscrivendo la gerarchia dei nuovi idoli di Boston, cercando di non far rimpiangere troppo la leggenda di Brady.