Super Bowl 2026, febbre a Santa Clara: biglietti da record e sfida storica Patriots-Seahawks

Domenica in campo si sfideranno i Seattle Seahawks e New England Patriots. I Patriots sono arrivati al Super Bowl facendo storia in quanto avevano registrato 13 sconfitte nella stagione precedente, nessuna squadra finora ha mai rimontato così rapidamente. I Pats, inoltre, nella loro storia sono arrivati alla finalissima per ben 11 volte, un record di partecipazioni condiviso con i Pittsburgh Steelers. Hanno invece vinto il titolo in sei occasioni. In caso di vittoria contro i Seahawks, saranno la squadra con il maggior numero di vittorie, sette in totale. Sarà storico anche lo show dell'intervallo con protagonista Bad Bunny, il primo artista latino invitato a esibirsi.