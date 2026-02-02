Super Bowl 2026, febbre a Santa Clara: biglietti da record e sfida storica Patriots-Seahawks
È iniziato il countdown per il Super Bowl 2026, quest'anno giunto alla 60.ma edizione (diretta su Italia 1 nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio), e il costo dei biglietti per la fascia più economica è aumentato di circa mille dollari. Secondo quanto riferisce Usa Today, il prezzo minimo da pagare per assistere alla finalissima di campionato della National Football League che si svolgerà l'8 febbraio al Levi's Stadium a Santa Clara in California sarà di 6.652 dollari, 1.072 dollari in più rispetto all'edizione del 2025. Il prezzo per un biglietto Vip è arrivato invece a 90 mila dollari.
Domenica in campo si sfideranno i Seattle Seahawks e New England Patriots. I Patriots sono arrivati al Super Bowl facendo storia in quanto avevano registrato 13 sconfitte nella stagione precedente, nessuna squadra finora ha mai rimontato così rapidamente. I Pats, inoltre, nella loro storia sono arrivati alla finalissima per ben 11 volte, un record di partecipazioni condiviso con i Pittsburgh Steelers. Hanno invece vinto il titolo in sei occasioni. In caso di vittoria contro i Seahawks, saranno la squadra con il maggior numero di vittorie, sette in totale. Sarà storico anche lo show dell'intervallo con protagonista Bad Bunny, il primo artista latino invitato a esibirsi.