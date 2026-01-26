Super Bowl e Mediaset: nel 1981 finalmente la NFL parlò italiano con Mike Bongiorno

Quell'esordio del 1981 fu solo l'inizio di un'epopea che avrebbe lanciato volti diventati poi iconici. Già dall'anno successivo, il racconto si fece più strutturato con le leggendarie trasferte americane di Rino Tommasi e un giovanissimo Guido Bagatta, inviati direttamente a Detroit per raccontare il trionfo dei 49ers. Erano anni di grandi sperimentazioni, dove le sintesi magistrali di Dan Peterson e le prime analisi di un allora esordiente Flavio Tranquillo iniziavano a formare la prima vera generazione di appassionati italiani di football. Quello che era nato come un esperimento regionale si era trasformato in un appuntamento fisso, capace di dimostrare che anche tra i caschetti e le protezioni della NFL batteva un cuore che l'Italia sportiva era finalmente pronta a scoprire.