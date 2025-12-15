NFL, Patrick Mahomes si rompe il crociato e i Kansas City Chiefs dicono addio ai play-off

Il quarterback si è fatto male durante la sfida con i Los Angeles Chargers, persa per 13-16 dalla franchigia del Minnesotadi Marco Cangelli
La Week 15 di NFL riserva una sorpresa decisamente inaspettata a inizio campionato: dopo undici anni i Kansas City Chiefs non prenderanno parte ai play-off. La franchigia del Minnesota è stata sconfitta per 13-16 dicendo di fatto addio alla possibilità di partecipare alla post-season come "super wild card", ma soprattutto perdendo Patrick Mahomes. Il celebre quarterback si è lesionato il crociato del ginocchio concludendo anzitempo la propria stagione.
In AFC rimangono ancora al comando i Denver Broncos che, dopo aver agganciato la giornata precedente i New England Patriots in vetta alla classifica di Conference, vincono in rimonta contro i Green Bay Packers per 34-26 e portano così a dodici le vittorie stagionali. Passo indietro per la formazione di Mike Vrabel che cede per 36-31 ai Buffalo Bills, ma rimane alla guida dell'AFC East nonostante i "bisonti" si trovino ora a una sola lunghezza di distacco. Successo importante anche per i Jacksonville Jaguars che "passeggiano" sui New York Jets per 48-20 e mantengono una vittoria di vantaggio in AFC South sugli Houston Texans, a segno per 40-20 sugli Arizona Cardinals.
In NFC affermazione importante per i Los Angeles Rams che proseguono l'ottimo percorso superando per 41-34 i Detroit Lions e rimanendo davanti in NFC West ai Seattle Seahawks, vincitori per 18-16 sugli Indianapolis Colts. Successo importante anche per i Chicago Bears che spazzano via i Cleveland Browns per 31-3 tenendo il passo in NFC North, mentre si fermano a sorpresa i Carolina Panthers per 17-20 con i New Orleans Saints mancando il sorpasso in NFC South sui Tampa Bay Buccaneers, sconfitto per 28-29 sugli Atlanta Falcons.