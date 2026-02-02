Cooper Kupp e la rivincita del Super Bowl: dal tradimento dei Rams al sogno con i Seahawks
La favola di Cooper Kupp: dopo l'addio amaro ai Rams, il ricevitore trascina i Seattle Seahawks al Super Bowl. Storia, numeri e la possibile rivincita dell'MVP.di Federico Mastria
L’antidivo è pronto a sfornare ancora una volta un’interpretazione da oscar. Il bersaglio mobile preferito di Stafford, Cooper Kupp cercherà di chiudere con l’happy end un’altra di quelle storie in arrivo dal mondo dello sport, pronta per diventare un film. Kupp cresciuto a Eastern Washington, nella periferia dei college americani dopo esser stato selezionato appena al terzo giro del draft, nonostante i numeri importanti accumulati in gioventù, sembrava destinato a una carriera da comprimario fino alla stagione della svolta.
Il 10 febbraio 2022 il ricevitore dei Rams fu premiato come giocatore offensivo dell'anno e pochi giorni dopo, il 13 febbraio, nel Super Bowl LVI vinto contro i Cincinnati Bengals 23-20 trascinò la sua franchigia al titolo grazie a una prestazione da 8 ricezioni per 92 yard e 2 touchdown che gli valse il titolo di MVP. Gli stessi Rams per cui Kupp ha versato sangue e sacrificato parti del corpo, totalizzando 634 ricezioni per 7.776 yard e 57 touchdown in sette illustri stagioni, hanno dimenticato in fretta la riconoscenza per Cooper liquidandolo in nome di una riduzione dei costi poco rispettosa per uno dei giocatori più amati e produttivi nella storia della franchigia.
A Kupp però le rincorse son sempre piaciute, è partito senza pretese da un piccolo college, non si è scomposto quando al draft 2017 da quattro volte FCS All-American ha visto ben 68 giocatori trovare squadra prima di lui e non si è lamentato neanche di fronte al trattamento subito dai Rams, anzi è ripartito con entusiasmo con i Seahawks appena ricevuta la possibilità di ricominciare con un team ambizioso prendendosi poi una grande soddisfazione proprio contro la sua ex squadra.
“Ognuno ha la sua storia”, ha sempre detto Kupp, anche oggi che il fato lo ha riportato al Super Bowl con Seattle: "Il mio è solo uno dei 53 che scenderanno in campo". Nessuno lo apprezza più dei suoi compagni di squadra, molti dei quali hanno fatto proprio affidamento sulla saggezza di Kupp per trovare la strada per Santa Clara. Il destino gli consegna ora una golosa possibilità di rivincita e la serenità con cui Cooper se la giocherà non fa che aumentare le possibilità di riuscita.