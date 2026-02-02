Cooper Kupp e la rivincita del Super Bowl: dal tradimento dei Rams al sogno con i Seahawks

Il 10 febbraio 2022 il ricevitore dei Rams fu premiato come giocatore offensivo dell'anno e pochi giorni dopo, il 13 febbraio, nel Super Bowl LVI vinto contro i Cincinnati Bengals 23-20 trascinò la sua franchigia al titolo grazie a una prestazione da 8 ricezioni per 92 yard e 2 touchdown che gli valse il titolo di MVP. Gli stessi Rams per cui Kupp ha versato sangue e sacrificato parti del corpo, totalizzando 634 ricezioni per 7.776 yard e 57 touchdown in sette illustri stagioni, hanno dimenticato in fretta la riconoscenza per Cooper liquidandolo in nome di una riduzione dei costi poco rispettosa per uno dei giocatori più amati e produttivi nella storia della franchigia.