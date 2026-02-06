Bar Spot Speciale Super Bowl: Francesco Bozza porta la grande pubblicità al Teatro Leonardo

Venerdì 13 febbraio, il Teatro Leonardo di Milano ospita “BAR SPOT speciale Super Bowl”, un evento unico ideato e condotto dall'esperto di comunicazione Francesco Bozza. A pochi giorni dalla finale americana dell'8 febbraio, che sarà in diretta su Italia 1, il format nato allo Zelig si trasforma in uno show multimediale che esplora il palcoscenico pubblicitario più potente del pianeta. Attraverso un mix di divulgazione pop, stand-up comedy e aneddoti del dietro le quinte, Bozza svelerà i segreti delle campagne più iconiche e geniali della storia del Super Bowl. Ad arricchire la serata ci sarà la musica dal vivo dei The Pax Side Of The Moon, resident band dello Zelig, per un racconto appassionato che dimostra come la grande pubblicità possa diventare uno spettacolo straordinario.