Bar Spot Speciale Super Bowl: Francesco Bozza porta la grande pubblicità al Teatro Leonardo

Il 13 febbraio al Teatro Leonardo di Milano arriva Bar Spot Speciale Super Bowl. Francesco Bozza svela i segreti della creatività americana tra spot iconici e musica live.

06 Feb 2026 - 09:32
Venerdì 13 febbraio, il Teatro Leonardo di Milano ospita “BAR SPOT speciale Super Bowl”, un evento unico ideato e condotto dall'esperto di comunicazione Francesco Bozza. A pochi giorni dalla finale americana dell'8 febbraio, che sarà in diretta su Italia 1, il format nato allo Zelig si trasforma in uno show multimediale che esplora il palcoscenico pubblicitario più potente del pianeta. Attraverso un mix di divulgazione pop, stand-up comedy e aneddoti del dietro le quinte, Bozza svelerà i segreti delle campagne più iconiche e geniali della storia del Super Bowl. Ad arricchire la serata ci sarà la musica dal vivo dei The Pax Side Of The Moon, resident band dello Zelig, per un racconto appassionato che dimostra come la grande pubblicità possa diventare uno spettacolo straordinario.

