Bad Bunny al Super Bowl: NFL spaccata tra record storici e polemiche politiche

Il debutto di Bad Bunny sul palco del Super Bowl 2026 (diretta su Italia 1 nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio) sta accendendo un dibattito senza precedenti all'interno della NFL. Per la prima volta nella storia, l'halftime show sarà affidato a un artista che canta prevalentemente in spagnolo, una scelta che ha diviso profondamente gli stessi protagonisti del campo. Secondo un sondaggio condotto dal New York Times, il 58,6% dei giocatori ha accolto con favore l'arrivo del pluripremiato rapper portoricano, mentre una consistente minoranza del 41,4% si è dichiarata contraria. Sebbene gran parte del dissenso sia legato a una scarsa familiarità con il genere Latin trap, la scelta della Lega ha assunto rapidamente una forte connotazione politica.