Super Bowl, Josh Allen e Patrick Mahomes si contendono il pass in AFC

In attesa di sapere chi si contenderà la possibilità di inserire il proprio nome nell'albo d'oro dopo quello dei Kansas City Chiefs, il football americano si prepara a vivere l'appuntamento più atteso con il Super Bowl, in programma al Caesars Superdom di New Orleans nella notte del 10 febbraio prossimo. Una sfida imperdibile, in esclusiva in chiaro su Italia 1 dalle 00.20 e che vedrà al commento Federico Mastria e Alessandro Trabattoni per accompagnare gli appassionati in uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno.