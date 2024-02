Il calcio inglese si mette in mostra al Super Bowl grazie al... Wrexham

EVENTO MONDIALE

Il club protagonista dello spot realizzato per il grande evento di football americano in programma nella notte tra domenica e lunedì

© uffico stampa Il calcio inglese abbraccia il Super Bowl, in programma nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 all’Allegiant Stadium di Paradise, Nevada, e che vedrà di fronte Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers (diretta su Italia 1 domenica dalle 00.15). Un incontro ravvicinato reso possibile dal fatto che il Wrexham sarà protagonista dello spot realizzato da STōK Cold Brew per questo evento, con protagonista il grande attore sir Anthony Hopkins. Nel video il due volte Premio Oscar si prepara con grande intensità e trasporto per entrare nella parte che dovrà interpretare, ma che alla fine si rivelerà essere quella della mascotte del Wrexham, il drago Wrex. Con indosso la maglia Home 2023/24 del club gallese - made in Italy targata Macron - la mascotte incita i propri tifosi. Nell’intervallo poi sir Anthony Hopkins sorseggia la bevanda ghiacciata spiegando come proprio “un bevanda fredda sia in grado di far nascere il drago sputafuoco".

Il Wrexham, club più antico del Galles e terzo più antico al mondo, detiene il record di vittorie nella Coppa del Galles, 23, e nel proprio palmares vanta tre quarti di finale in FA Cup e un quarto di finale in Coppa delle Coppe. Nel 2021 è stato acquistato dagli attori Rob McElhenney e Ryan Raynolds, e nel 2023 ha conquistato una storica promozione in League Two, campionato nel quale attualmente occupa un brillante quarto posto in classifica.