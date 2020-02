Super Bowl 2020, Mahomes è già nella storia

SUPER BOWL 2020

La rimonta dei Kansas City Chiefs che ha portato alla vittoria del Super Bowl 2020 ha un nome e cognome: Patrick Mahomes. Già MVP della stagione regolare, il quarterback dei Chiefs ha ricevuto il premio anche dopo la partita contro i San Francisco 49ers diventando il più giovane giocatore della storia della NFL a fare questa doppietta di riconoscimenti. "Non abbiamo perso mai la fiducia, questa la cosa più grande" ha detto il QB, 24 anni sono sulla carta d'identità vista la calma e la freddezza con cui affronta ogni imprevisto in campo.

Non si fatica a credergli visto che è stato il primo a ripetere il mantra, visto che fino a metà dell'ultimo quarto la sua prestazione non era stata scintillante come al solito, compresi i due intercetti (particolarmente sanguinoso quello all'inizio della quarta frazione di gioco che ha praticamente spalancato la porta al possibile successo dei 49ers) che non gli succedevano dall'undicesima settimana della scorsa stagione.

Poi però la spinta finale dei Chiefs è passata attraverso i suoi lanci compreso quello che ha portato al touchdown del 17-20 e quello del discusso td di Williams del sorpasso 24-20. "Abbiamo creduto l'uno nell'altro, a testa bassa. Questo è quello che abbiamo fatto tutto l'anno" ha detto Mahomes dopo la fine del Super Bowl "All'inizio abbiamo giocato male in difesa e così non vai da nessuna parte. Non ci siamo mai abbattuti, però, e alla fine abbiamo trovato la chiave del successo".