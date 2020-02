Chiefs campioni dopo 50 anni! 49ers rimontati e battuti 31-20

SUPER BOWL 2020

GIACOMO MAGNANI

È un Super Bowl di alta qualità quello che è andato in scena all’Hard Rock Stadium di Miami e che ha visto i Kansas City Chiefs trionfare 50 anni dopo l'ultima volta. Un'eccezionale prova difensiva non basta ai San Francisco 49ers, che in vantaggio 20-10 subiscono una incredibile rimonta propiziata da una magia di Patrick Mahomes (poi premiato MVP). 31-20 è il risultato finale, con Andy Reid che conquista così il suo primo anello.

Al terzo down c’è un lancio fuori misura di Garoppolo, con SF che opta per il calcio centrale: a 7:57 arriva così il 3-0 in field goal di Robbie Gould. Funziona bene la difesa dei 49ers, con Mahomes che inizialmente fatica a lanciare i suoi. I Chiefs trovano però un ottimo drive. I Niners curano i receiver in maglia rossa e lasciano strada libera a Mahomes, che si avvicina pericolosamente alla endzone a poco più di 2 minuti rimasti sul cronometro. A 1 yard dal touchdown la difesa di San Francisco non sa dove andare, e con una option play è proprio il QB di KC Mahomes a trovare il primo touchdown della partita e il 6-3. Poi Butker trova l’extra-point del 7-3 a 00:31 sul cronometro.

I difensive backs di KC cominciano forte nel secondo quarto, costringendo all’intercetto Garoppolo e conquistando l’attacco. Mahomes ne approfitta immediatamente e lancia Watkins guadagnando 28 yard. KC gioca il quarto down e il rischio paga, trovando 10 yard e costruendosi l’opportunità di portare avanti il drive senza però capitalizzarlo. Dentro quindi Butker che va in field goal e trova il 10-3 per i Chiefs. Si svegliano però i running back di SF, che per vie centrali trovano molto spazio. Il resto lo fa Garoppolo, che manda Kyle Juszczyk in TD dopo un ottimo drive. È parità, 10-10, con il kick di Gould. Al terzo down e 14 yard fallisce l’attacco di KC, che opta per il punt. Ultimo possesso SF: 14 secondi allo scadere e Garoppolo che trova benissimo George Kittle. Il team arbitrale però fischia l’offensive pass interference e manda la due squadre negli spogliatoi per l’intervallo. Furia Shanahan, che per una chiamata con cui non si trova d'accordo vede sfumare il possibile TD del vantaggio.

Shakira e Jennifer Lopez splendono nell'halftime show































Brillante prova di Shakira e Jennifer Lopez, le due attesissime star che si sono esibite nell'intervallo del Super Bowl LIV. Quindici minuti di grande spettacolo per le milioni di persone collegate in mondovisione. Lo show, come annunciato dalle due cantanti, è stato dedicato a Kobe Bryant, deceduto a 41 anni in un tragico incidente in elicottero assieme alla figlia Gianna.





































Si rientra in campo per il secondo tempo con Garoppolo a gestire la palla ovale. Drive di SF che si protrae fino al quarto down, optando per la scelta più conservativa e andando in field goal con Gould: 13-10 49ers e primo vantaggio per i californiani. Dopo 6 minuti di stop rientra Mahomes che si rimette all’opera, ma non fa i conti con la linea difensiva avversaria che mette grande pressione. È Bosa a complicare la vita al QB dei Chiefs, che nel down successivo spara il pallone per l’intercetto dei 49ers. SF e Garoppolo hanno la grande occasione di segnare definitivamente il Super Bowl e provano a sfruttarla: il QB bianco-oro lancia bene Juszczyk, che si avvicina inesorabilmente alla linea del TD arrivato poi nell’attacco successivo con Mostert. L’ennesimo calcio preciso di Gould fissa il punteggio sul 20-10 prima della chiusura del quarto.

Ultima frazione di gioco che comincia con il lancio incompleto di Mahomes, che conferma la qualità di difesa di SF. Il QB di Chiefs allora ci prova in solitaria: è l’unico modo per ribaltare un match in cui il game plan iniziale non sortisce effetti. La svolta è al primo down e 10 yard di KC, quando il lancio di Mahomes viene intercettato dai 49ers che, di fatto, si trovano con il Super Bowl numero 54 in mano. Da lì comincia un lento lavoro di SF per far passare le lancette dell’orologio senza concedere l’occasione a KC di tornare in partita. Ma in un attimo si riapre tutto: i Chiefs trovano il TD dopo uno splendido lancio di Mahomes. E uomini del Missouri che siglano il 20-17 in field goal. Palla in mano a SF, che però gioca un brutto drive rifugiandosi in un punt. È ancora Mahomes e la qualità dei suoi lanci che fanno la differenza, trovando un discusso TD con Williams e l'incredibile vantaggio (24-20) a 2 minuti e 44 secondi dalla chiusura. Drive di SF che arriva al quarto e ultimo down, quando Garoppolo non trova linee di passaggio e perde il possesso. Il Super Bowl, di fatto, finisce qui, con il successivo touchdown dei Chiefs che fissa il punteggio sul 31-20 e chiude la storia di questa stagione.